У Стамбулі відкрився Музей невинності за проектом Орхана Памука

Як передає Reuters , в музеї представлено речі, які письменник збирав впродовж кількох десятиліть, велику частину з них він придбав в антикварних лавках Стамбула.

Відкрити музей старовинних речей, які б розповідали про реальність минулого, О.Памук задумав понад 15 років тому. Після цього у нього народилася ідея створити роман «Музей невинності», на сторінках якого б описувалися історії, навіяні купленими на барахолках і блошиних ринках речах.

О.Памук розповів, що його музей не величний – експозиція присвячена повсякденному життю звичайних людей з 1950 по 2000 роки. Раніше письменник заявляв, що планує в музеї також виставити свої картини: у юності він мріяв стати художником.

Музей планувалося відкрити ще в 2008 році, проте його створення постійно відкладалося. Останні роки О.Памук, якого в 2011 році визнали винним в образі турецького народу (письменник в одному з інтерв`ю заявив, що в Туреччині було вбито мільйон вірмен), живе в Гоа.

Над проектом музею він працював спільно з групою архітекторів, художників і дизайнерів. Скільки коштів витрачено на реалізацію музею, невідомо, але письменник зізнався, що грошей, які присуджуються за Нобелівську премію (близько мільйона євро), на музей не вистачило.

Нобелівську премію з літератури було присуджено письменникові в 2006 році з наступним формулюванням –літератору, «який у пошуках меланхолійної душі рідного міста знайшов нові знаки для позначення зіткнення і переплетення культур».

О.Памук став першим турецьким письменником, якого удостоєно цієї премії. «Музей невинності» було видано в 2008 році, в 2009-му роман було перекладено російською мовою.