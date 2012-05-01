Троє з сокирою і газовими пістолетом розігнали дунайських пляжників
01:06, 01 травня 2012Суспільство
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Співробітники Ренійського РВВС Одеської області затримали трьох зловмисників, озброєних сокирою, газовим пістолетом і битою, які скоїли напад на групу відпочиваючих на березі протоки Дунаю
Про це повідомили УНІАН у Відділі громадських зв'язків Головного управління МВС України в області.
Як уточнили в міліції, до чергової частини РВВС звернулася одна з відпочиваючих одеситок, після чого нарядом міліції були затримані на місці події й доставлені в райвідділ внутрішніх справ троє нападників 1981, 1989 і 1991 р.н. У них вилучені дерев'яна бита, сокира й газовий пістолет невстановленого зразка.
Відпочиваючі одесити отримали травми різного ступеня й були госпіталізовані до Ренійської міськлікарні.
За фактом озброєного нападу порушено кримінальну справу.
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