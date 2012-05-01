Троє з сокирою і газовими пістолетом розігнали дунайських пляжників

Про це повідомили УНІАН у Відділі громадських зв'язків Головного управління МВС України в області.

Як уточнили в міліції, до чергової частини РВВС звернулася одна з відпочиваючих одеситок, після чого нарядом міліції були затримані на місці події й доставлені в райвідділ внутрішніх справ троє нападників 1981, 1989 і 1991 р.н. У них вилучені дерев'яна бита, сокира й газовий пістолет невстановленого зразка.

Відпочиваючі одесити отримали травми різного ступеня й були госпіталізовані до Ренійської міськлікарні.

За фактом озброєного нападу порушено кримінальну справу.