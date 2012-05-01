Довкола Києва заборонено палити багаття

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це заявив перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Олександр Мазурчак.

«З метою уникнення пожеж, працівникам районних зелених та лісних господарств доручено посилити патрулювання зелених зон, зокрема, паркових господарств, де заборонено розводити багаття. До процесу контролю також буде залучена міліція. Правопорушників притягуватимуть до адміністративної відповідальності», – сказав О.Мазурчак.

Також він зазначив, що комунальне об’єднання «Київзелебуд» спільно з лісовими господарствами міста підготували місця для відпочинку киян та гостей столиці.

О.Мазурчак зауважив, що усі ці зони відпочинку у столиці приведено в належний стан. "Крім того, для більш комфортного відпочинку лісовою охороною лісопаркових господарств встановлено меблі типу «Грибок», накриття від непогоди, туалети, контейнери для сміття, дитячі майданчики, мангали тощо», – додав він.

У КМДА нагадують мешканцям столиці, що багаття можна розводити тільки в спеціально облаштованих для цього місцях.