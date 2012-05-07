Зсув грунту в Непалі забрав батька і друзів українки в неї на очах

Харків'ян Олександра Дубінського і Аллу Полончук, а також киянина Івана Малахова шукає вже другу добу, повідомляє Сегодня.

За даними українського МЗС, вони вважаються зниклими без вісті. Місцева влада говорить, що загинули близько 50 осіб.

Українка Марія Дубінська, дочка зниклого Олександра, врятувалася завдяки випадковості — забарилася і відстала від групи.

«Ми вийшли з автобуса, стали прямувати до гарячих джерел, до яких, власне, і приїхали. В той час, коли батько з іншими людьми проходили по жолобу, на них обрушився потік бруду з камінням. Він за секунди змів людей, вантажівки й трактори — зараз їх знаходять за десятки кілометрів від місця НП» - сказала дівчина.

Також Марія розповіла, що вчора вона разом з місцевими рятувальниками облітала на вертольоті місце катастрофи, а сьогодні збирається пересісти у пошуках батька і друзів на човен.

«До обвалів місцеві вже звикли, правда, цього року стихія прийшла рано, звичайно це відбувається ближче до осені, в сезон дощів. Паніки в місті немає, люди лише співчувають іншим, допомагають у пошуках зниклих», — сказав виданню росіянин Антон, який тимчасово живе в Покхарі.