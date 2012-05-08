Відкрили пам'ятник авторові "Двох кольорів" (фото)

У смт Градизьк Полтавській області сьогодні урочисто відкрили пам'ятник Герою України, композитору Олександру Білашу.

Як передає кореспондент УНІАН, відкриття пам'ятника приурочили до 9-х роковин з дня смерті О.Білаша. У місцевому Будинку культури «Україна» відбувся концерт пам'яті О.Білаша. Довідка УНІАН. Олександр Білаш народився 6 березня 1931 року у селищі Градизьк. О.Білаш - лауреат премії імені Миколи Островського (1967), заслужений діяч мистецтв УРСР (1969), лауреат Державної премії України імені Шевченка (1975), народний артист УРСР (1977), народний артист СРСР (1990), Герой України (2001). У1976-1994роках -головаправління Київськоїорганізації СпілкикомпозиторівУкраїни.



Авторліричнихпісень,романсів, балад, опер,оперет,ораторійі музикидо кінофільмів. Його твори виконували Дмитро Гнатюк, Анатолій Мокренко, Микола Кондратюк, Йосип Кобзон, Раїса Кириченко, Людмила Зикіна. О.Білаш помер 6 травня 2003 року. Похований на Байковому кладовищі в Києві.

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