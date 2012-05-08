"Робін гудів" судять за бандитизм

Як повідомила УНІАН адвокат Катерина Нікітюк, близько 30 учасників акції пікетували приміщення Деснянського районного суду, де розглядається ця справа.

За словами адвоката, представники громадськості вимагали справедливого і неупередженого судового розгляду. Організатори та учасники пікетування також планують підписати та передати колективні звернення до всіх посадових осіб та органів, що здатні сприяти справедливому вирішенню справи.

"Наразі суд перебуває на завершальній стадії. Відбудуться дебати, а потім буде винесено вирок", - зауважила К.Нікітюк. Вона уточнила, що розгляд справи може завершитися до кінця травня.

К.Нікітюк підкреслила, що суд ігнорує доводи захисту, відмовляється заслуховувати свідків. "Саме тому відбулася акція протесту", - пояснила адвокат.

Водночас за інформацією правоохоронців, Деснянський районний суд міста Чернігова розглядає кримінальну справу, порушену за ознаками злочинів, передбачених статтями 257, 186 ч. 5, 187 ч. 2, 4, 189 ч. 4, 263 ч. 1, 289 ч. 3, 309 ч. 1, 357 ч. 3 Кримінального кодексу України відносно озброєної організованої групи-банди у складі непрацюючих мешканців Ніжина.

Так, за даними міліції, молоді люди за попередньо розробленим планом та розподілом ролей, маючи у своєму розпорядженні вогнепальну зброю, здійснювали озброєні напади та силове захоплення громадян, завдаючи їм тілесні ушкодження (у тому числі із застосуванням спецзасобів, вогнепальної зброї), вимагали гроші. Члени групи представлялися працівниками міліції, що ведуть боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів.

У ході супроводження кримінальної справи працівники УБОЗ УМВС в Чернігівській області задокументували 13 злочинів, 11 з яких у складі організованої злочинної групи. В числі інкримінованих та задокументованих злочинів: бандитизм, 5 вимагань, 2 розбійні напади, грабіж, незаконний обіг вогнепальної зброї та наркотичних засобів, незаконне заволодіння транспортним засобом, викрадання документів.

Разом з тим підсудні на чолі з Владиславом Павловичем переконують, що вони боролися з розповсюдженням наркотиків. Колишні спортсмени "затримували" наркоділків, вивозили за місто, били їх, вимагаючи зізнань, які записували на відео. За повідомленнями ЗМІ, їхня діяльність на кілька місяців паралізувала у місті функціонування мережі розповсюдження наркотиків.