Чиновники так і не прикрили шокуючу розруху навколо «Олімпійського»(фото)

10:34, 10 травня 2012
Суспільство
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Київським чиновникам не вистачило ста п´ятдесяти мільйонів гривень, щоб позбутися або хоча б прикрити розруху біля головного стадіону країни.

фото Влад Руденко, Comments.UA

 

Територію навколо «Олімпійського» повинні були зробити зразково-показовою. Для цього з міського бюджету в 2011 році виділили 132,5 млн. гривень і вже в цьому році з національного додали 14,6 млн. гривень. Однак, менше ніж за місяць до початку чемпіонату прогулянка околицями стадіону більше нагадує сталкер-екскурсію, ніж культурний похід по центру української столиці, пишуть "Комментарии".

Кількість жахливих нетрів навколо футбольної арени безліч. Але, мабуть, найпримітніші з них - це зруйновані будинки на Червоноармійській та Саксаганського.

фото Влад Руденко, Comments.UA

 

Один з них частково закрили рекламним банером, але частину зруйнованого будинку так і залишили на привселюдний огляд.

І це при тому, що за розпорядженням КМДА виконання робіт по ремонту, декоруванню та фарбуванню фасадів будинків біля «Олімпійського» мало завершитися ще 1 жовтня 2011 року.

Одна з найвідоміших київських пам´яток архітектури, яка знаходиться поруч з «Олімпійським», костел Святого Миколая, також потребує ремонту. Однак, замість того, щоб відремонтувати будинок, чиновники перекидають відповідальність один на одного.

Неподалік від костелу на вулиці Лабораторній вельми «екзотичний» для центру столиці пейзаж - пустир з купами сміття.

Можливо, комунальники і встигнуть до Євро-2012 навести порядок на пустирі, а ось спалений будинок, у дворі будинку по Червоноармійській 102 навряд чи зуміють прикрасити чи замаскувати.

фото Влад Руденко, Comments.UA

 

Ця будівля своїм видом шокує навіть місцевих жителів, які навіть лякають ним дітей, щоб вони не ходили в це моторошне місце, яке давно окупували бомжі. Не складно зрозуміти, яка реакція на цей будинок буде в іноземців.

Однак, найбільш неприємно для гостей Євро-2012 може закінчитися прогулянка біля будівлі по Червоноармійській 98. Тут висить табличка, причому виключно російською мовою, яка попереджає, що на перехожих і їх транспорт може випадково впасти цегла або будь-який інший предмет, який використовується при будівництві.

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