Чиновники так і не прикрили шокуючу розруху навколо «Олімпійського»(фото)

Територію навколо «Олімпійського» повинні були зробити зразково-показовою. Для цього з міського бюджету в 2011 році виділили 132,5 млн. гривень і вже в цьому році з національного додали 14,6 млн. гривень. Однак, менше ніж за місяць до початку чемпіонату прогулянка околицями стадіону більше нагадує сталкер-екскурсію, ніж культурний похід по центру української столиці, пишуть "Комментарии".

Кількість жахливих нетрів навколо футбольної арени безліч. Але, мабуть, найпримітніші з них - це зруйновані будинки на Червоноармійській та Саксаганського.

Один з них частково закрили рекламним банером, але частину зруйнованого будинку так і залишили на привселюдний огляд.

І це при тому, що за розпорядженням КМДА виконання робіт по ремонту, декоруванню та фарбуванню фасадів будинків біля «Олімпійського» мало завершитися ще 1 жовтня 2011 року.

Одна з найвідоміших київських пам´яток архітектури, яка знаходиться поруч з «Олімпійським», костел Святого Миколая, також потребує ремонту. Однак, замість того, щоб відремонтувати будинок, чиновники перекидають відповідальність один на одного.

Неподалік від костелу на вулиці Лабораторній вельми «екзотичний» для центру столиці пейзаж - пустир з купами сміття.

Можливо, комунальники і встигнуть до Євро-2012 навести порядок на пустирі, а ось спалений будинок, у дворі будинку по Червоноармійській 102 навряд чи зуміють прикрасити чи замаскувати.

Ця будівля своїм видом шокує навіть місцевих жителів, які навіть лякають ним дітей, щоб вони не ходили в це моторошне місце, яке давно окупували бомжі. Не складно зрозуміти, яка реакція на цей будинок буде в іноземців.

Однак, найбільш неприємно для гостей Євро-2012 може закінчитися прогулянка біля будівлі по Червоноармійській 98. Тут висить табличка, причому виключно російською мовою, яка попереджає, що на перехожих і їх транспорт може випадково впасти цегла або будь-який інший предмет, який використовується при будівництві.