Студент, купуючи лотерейні квитки, розрахувався фальшивими двохсотками

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, другокурсник вирішив випробувати фальшивки, придбавши три квитки державної лотереї «Спорт-ліга» по 200 грн кожен. Продавець лотерей, взявши купюри до рук, одразу ж помітила, що вони несправжні. Однак студент просто схопив лотерейні квитки і втік. Невдовзі міліціонери його затримали.

Юнак запевнив правоохоронців, що фальшиві купюри номіналом 200 грн кожна він знайшов у дизель-поїзді. Однак його визнали винним у правопорушенні, передбаченому ч. 1 ст. 199 Кримінального кодексу України – збут підробленої національної валюти.

Зборівський районний суд призначив покарання юнаку у вигляді 1 тис. грн. штрафу.