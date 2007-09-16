Хто господар державної землі?

Проект бюджету-2008, всупереч твердженням опозиційних політиків, багато в чому враховує передвиборні обіцянки Партії регіонів: і мільярд гривень урядових гарантій на житло для бюджетників, і збільшення коефіцієнта трудового стажу, і виплати матерям, і 7 мільярдів на закупівлю медтехніки.

Але "родзинка" бюджету-2008 все ж таки не в соціалці.

Головне в ньому – ретельно опрацьована ідея забрати у голів місцевих адміністрацій право розпоряджатися землею. Юристи Кабміну педантично виписали порядок передачі всіх відповідних повноважень Агентству з питань земельних ресурсів.

Місцеві держадміністрації з 1 січня 2008 року втратять право розпоряджатися землями сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, в т.ч. ухвалювати рішення про їх відчуження та готувати проекти відведення. Завдається серйозного мотиваційного удару по стимулах голів ОДА і РДА – тож напередодні президентських виборів Банкова одержує серйозний удар.

Крім того, в проекті бюджету-2008 обійдені законодавчі перешкоди, виставлені рішенням Конституційного суду про заборону ставити фінансування пільг в залежність від доходу пільговика

Документ лаконічний. Це пояснюється тим, що податкові норми будуть винесені в окремий законопроект, з яким, ймовірно в уряді не поспішатимуть.

Бюджет-2008 українського зразка - "закодована партитура", в нотах якої розбирається тільки диригент і декілька перших скрипок.

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