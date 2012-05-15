На Євро-2012 рух на українсько-польському кордоні може бути паралізований

Величезні черги, в основному з вантажівок, вишикувалися на українсько-польському кордоні. Про це повідомляє "Сегодня".

Учора під пунктом пропуску «Краковець» на Львівщині чекали близько сотні фур, а з польського боку кордону, в «Корчова» - удвічі більше. Проблеми у водіїв і вантажоперевізників виникли через страйк польських митників, які протестують проти підвищення пенсійного віку.

На «будках» митників вивішені плакати, що попереджають про бунт. У трикілометровій черзі далекобійники простоюють по 8-10 годин.

Страйк польських митників почався тиждень тому. Причина - польський сейм підвищив пенсійний вік для чоловіків і жінок до 67 років. Митники вимагають відпускати їх на пенсію в 55 років. Як розповіла виданню керівник профспілки працівників митниці в Перемишлі Іванна Сидор, бунт полягає в тому, що митники виконують свою роботу за всіма інструкціями: довго і ретельно (це призводить до довгих черг).

Співробітники польської митниці в неофіційних розмовах зізнаються, що це тільки початок акції протесту. Через кілька днів, за їхніми словами, черги можуть зрости, і в них уже будуть і легковики. І ті, хто зібрався їхати через кордон на матчі євротурніру на своїх авто, ризикують потрапити в мегапробку. Офіційно митна служба Польщі запевняє, що на туристів і підприємців акція протесту жодним чином не вплине.