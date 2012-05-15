Після вибухів у Дніпропетровську міліція вже 29 разів шукала бомби

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області, 53 повідомлення були анонімними.

У 29 випадках на місця подій виїжджали працівники відділу вибухово-технічних та пожежно-технічних досліджень обласного управління міліції. За даними ВЗГ, під час проведення обстеження за жодним фактом вибухових речовин не було виявлено.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у центрі Дніпропетровська сталося 4 вибухи, унаслідок яких постраждав 31 чоловік, зокрема 10 дітей.