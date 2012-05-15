Після вибухів у Дніпропетровську міліція вже 29 разів шукала бомби
12:58, 15 травня 2012Суспільство
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На Дніпропетровщині після терактів - з 27 квітня по 14 травня - до органів внутрішніх справ надійшло 110 повідомлень від громадян про виявлення підозрілих предметів.
|За жодним фактом вибухових речовин не знайшли
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області, 53 повідомлення були анонімними.
У 29 випадках на місця подій виїжджали працівники відділу вибухово-технічних та пожежно-технічних досліджень обласного управління міліції. За даними ВЗГ, під час проведення обстеження за жодним фактом вибухових речовин не було виявлено.
Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у центрі Дніпропетровська сталося 4 вибухи, унаслідок яких постраждав 31 чоловік, зокрема 10 дітей.
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