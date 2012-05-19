Київський стадіон віддали під парковку до Євро

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, раніше НСК «Олімпійський» уклав угоду з адміністрацією легкоатлетичного комплексу «Атлет» на тимчасове використання території стадіону для паркування транспорту, задіяного під час матчів Євро-2012.

За даними прес-служби, щоб не пошкодити територію комплексу, поверхню стадіону та бігових доріжок укриють кількома шарами захисного матеріалу. Після завершення чемпіонату стадіон повернуть до первісного вигляду для відновлення його звичної діяльності.

На випадок, якщо територію стадіону буде пошкоджено, НСК «Олімпійський» зобов’язався повністю відшкодувати збитки.

Як повідомляв УНІАН, у Печерському районі Києва почали демонтаж легкоатлетичного стадіону “Атлет” з метою звільнити місце для автобусної стоянки до Євро-2012.