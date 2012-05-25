Спаплюжено могилу мусульманського праведника

Про це повідомляє прес-служба кримського управління МВС.

Інтернет-ЗМІ повідомляють, що надгробний камінь на могилі розбито кувалдою.

Інцидент, мабуть, стався на початку тижня. 22 травня до міліції Бахчисарайського району надійшла заява за фактом інциденту, тоді ж було порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого». Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 200 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, або до 6 місяців арешту, або до 3 років обмеження свободи, або такого ж тюремного терміну.