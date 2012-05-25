Долар на міжбанку почав бити рекорди чотирирічної давності

Для українців, звиклих після кризи до стабільного курсу «вічнозеленого», це було як грім серед ясного неба, пишуть «Известия в Украине». В обмінниках одразу почали міняти цифри, а люди навіть заговорили про повторення 2008 року, коли долар за декілька днів подорожчав удвічі. Згадалися і чутки про девальвацію гривні в кінці минулого — на початку нинішнього року.

За економічними мірками, зрушення котирувань було невеликим. Якщо раніше вартість долара на міжбанку коливалася в межах 8,01—8,03 грн, то два дні тому він виріс до 8,06. На готівковому ринку гривня також подешевшала на кілька копійок. На пряме питання одному з банківських аналітиків, чи не почалася девальвація, про яку раніше говорили деякі чиновники і економісти, співбесідник сказав, що ситуація сьогодні-завтра нормалізується і курс повернеться до звичних позначок. Проте напередодні міжбанк відкрився котируваннями гривня-долар на рівні 8,11—8,12 — такі цифри востаннє можна було спостерігати в січні 2009 року, коли до України докотилася світова фінансова криза. Тоді всього за п'ять місяців гривна знецінилася на третину. Але вже до кінця дня міжбанківський курс долара відкотився з ранкових 8,11 до 8,06—8,07.

Експерти поки не схильні драматизувати, оскільки незначне знецінення гривні — тимчасове явище. Її курс виросте в найближчі кілька днів — упевнений скарбник українського підрозділу Citigroup Inc Владислав Сочинський. Нинішня ситуація пов'язана з діями зарубіжних фінансистів. «Нерезиденти скоротили свої долі в казначейських зобов'язаннях України минулого тижня з 4,2 млрд грн до 3,2 млрд грн —правительство погасило частину боргу. Вони не реінвестували гроші, а конвертували гривню в долари, оскільки побоювання з приводу кризи єврозони зміцнилися, тоді як очікування щодо зростання світової економіки погіршали», — відзначив експерт.

Ці слова підтверджуються і зростанням об'ємів операцій на валютному міжбанку з доларом в останні дні. Замість найбільш характерних об'ємів торгів цією валютою — $600—700 млн. на день, останнім часом оборот збільшився до $800 млн. А загальний об'єм торгів всіма валютами (у перерахунку на курс долара) підскочив зі звичних приблизно $700 млн. до майже $1 млрд. Це говорить про короткострокове зростання попиту на долар, що привело до його здорожчання. Про стабільні позиції гривні свідчить подальше зниження курсу євро. Якби були передумови до девальвації гривні, то й ця валюта почала б дорожчати.

Офіційний курс долара, який встановлює Національний банк, також змінився в останні дні, хоча не так помітно. З 798,99 грн за $100 в кінці квітня він підріс лише до 799,25 станом на вчорашній день — основна зміна також відбулася за останні дні. Таким чином, гривня за цей час девальвувала менш ніж на 0,1%.

Нацбанк напередодні також оприлюднив обнадійливу інформацію: поки валюта надходить до України з лишком. Як повідомили в НБУ, за останній місяць у країну прийшло валюти на півмільярда доларів більше, ніж пішло. Така тенденція спостерігається останні кілька місяців, що дозволяє стабільно поповнювати резерви. Хоча найближчими місяцями потік валюти, в першу чергу, від експортерів може вичерпатися. «Враховуючи слабкі результати української економіки на початку року, а також наростання зовнішньоекономічних ризиків (нова хвиля кризи в зоні євро, додаткові ознаки проблем із попитом у Китаї), ми бачимо високу ймовірність погіршення нашого прогнозу економічного зростання на поточний рік найближчим часом», — визнав керівник аналітичного підрозділу Альфа-банку Олексій Блінов. Втім, його прогноз курсу залишається незмінним — 8,10 грн/$ до кінця року. Експерти вважають, що підтримку курсу нададуть вибори і Євро-2012 — від них чекають притоку валюти на $3—5 млрд, що частково компенсує експортні втрати. Керівник групи радників глави Нацбанку Валерій Литвицький повідомив, що зараз НБУ не бачить сенсу втручатися в ситуацію: на валютному ринку стабільна ситуація, а в травні НБУ переважно викуповує надлишки валюти на ринку. Проте відразу після заяви Литвицького Нацбанк вперше за останні чотири місяці запропонував на міжбанку долар по 8,02. Таку тактику регулятор застосовує, щоб збити його ціну. Так відбувалося ще на початку року, коли щомісячно інтервенції НБУ досягали майже мільярда доларів на місяць.