Про це М.Азаров заявив під час зустрічі з Президентом Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим у рамках візиту до Ашгабату, повідомляє Департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України.

«Безперечно, Україна і українські компанії знайдуть своє місце на туркменському ринку, який зараз динамічно розвивається, і який для нас надзвичайно перспективний», - зазначив М.Азаров.

У свою чергу Президент Туркменістану пообіцяв особисту підтримку українським компаніям, які вже працюють на туркменському ринку або мають бажання провадити у цій країні свою діяльність. Водночас він назвав сфери, зацікавленість в яких туркменської сторони буде найбільшою, зокрема галузь високих технологій, АПК, телекомунікації. Крім того, він запросив український бізнес брати участь у розбудові транспортної інфраструктури Туркменістану, будівництві портів, торговельного флоту (у тому числі контейнеровозів, річкових барж та буксирів).

«Ми обговорили практично усі питання нашої двосторонньої співпраці, і Президент Туркменістану, знаючи, що я поїду на будівельний майданчик, де працюють наші спеціалісти, попросив мене передати подяку і високу оцінку якості та темпів проведення робіт нашими будівельниками», - зазначив М.Азаров. Прем’єр-міністр України підкреслив, що українська будівельна компанія, яка займається будівництвом дренажно-комунікаційного тунелю у Ашгабаті, має гарантований осяг робіт на наступні три роки.

При цьому він підкреслив, що Туркменістан є країною, яка динамічно розвивається, а також зазначив, що до 30% річного бюджету йде на капітальні вкладення. Щорічно це становить близько 10 млрд. доларів. Саме тому, зазначив М.Азаров, співпраця з такою країною є надзвичайно перспективною для України.

«Ми високо цінуємо співпрацю з Туркменістаном. Це для нас надзвичайно важливий партнер у багатьох галузях. І така співпраця є надзвичайно перспективною на багато років вперед», - сказав глава українського уряду. М.Азаров повідомив, що він доручив міністру економічного розвитку і торгівлі України Петру Порошенку провести зустріч з профільними міністрами Туркменістану, під час якої сторони обговорять питання реалізації конкретних проектів двосторонньої співпраці.

Президент Туркменістану відзначив, що зараз роль міжурядової українсько-туркменської комісії з питань торгово-економічної співпраці суттєво підвищується, оскільки між Україною та Туркменістаном є спільні тенденції розвитку та конкретні напрямки співпраці, які необхідно обговорювати на цій комісії і доводити їх до практичної реалізації.

М.Азаров передав вітання від Президента України Віктора Януковича. Прем’єр-міністр також відзначив позитивні вразили зміни, які відбулися в столиці Туркменістану за останні роки.

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У 2011 році темпи росту ВВП Туркменістану становили 114,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року. При цьому у галузях економіки темпи росту склали: у промисловості 124,6%, будівництві – 112,5%, у сфері транспорту і зв’язку – 108%, торгівлі – 108,9%, сфері послуг – 108,1%.