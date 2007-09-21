Вночі у Донецьку спалили машину редактора Інтернет-видання ”Остров”

Сьогодні вночі в Донецьку невідомі спалили 5 автомобілів, серед яких машина редактора Інтернет-видання "Остров".

Як повідомив головний редактор "Острова" Сергій ГАРМАШ, його автомобіль "Ланос", як і ще 4 автомашини, було підпалено близько 3 години ночі в Кіровском районі міста в дворах відразу декількох будинків. С.Гармаш також повідомив, що в міліції вже підтвердили факт умисних підпалів і почали розслідування.