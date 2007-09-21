Силове зіткнення в Одесі: козаки побилися з міліцією

Сьогодні о 11.30 у центрі Одеси сталося силове зіткнення близько 300 представників українського козацтва на чолі з верховним отаманом Ігорем ВАРДИНЦЕМ з посиленими нарядами одеської міліції, що діяли спільно з активістами проросійської організації “Єдина вітчизна”.

За словами І.ВАРДИНЦЯ, що виступив на козацькому колі на Приморському бульварі, “козаки з Харківщини, Полтавщини, Тернопільщини та інших областей зібралися в Одесі, щоб вкотре заявити протест проти відкриття в Одесі монумента російській цариці Катерині ІІ, що знищила Гетьманську державу і запорозьке козацтво.

Однак представник Державної виконавчої служби Приморського району Одеси оголосив представникам козацтва, що судом заборонені будь-які акції на Приморському бульварі і Катериненській площі.

При підході до поки що не відкритого пам’ятника Катерині ІІ, колону козаків чекали посилені наряди міліції, що заздалегідь відгородилися від Приморського бульвару металевими парапетами. За наступним кільцем парапетів, біля самого монументу, стояли активісти “Єдиної вітчизни”, що прийшли на допомогу міліції, коли козацька колона знесла перший ряд парапетів.

В одному з найближчих провулків біля Приморського бульвару журналісти також помітили близько 200 молодиків під прапорами Партії регіонів, готових взяти участь у сутичці.

Спільними зусиллями міліції та активістів “Єдиної вітчизни” просування козаків до монумента Катерині ІІ було зупинено. Під час силового зіткнення міліція затримала і доставила у Приморський РВВС Одеси козацького духівника отця Анатолія.

Зараз козацька колона зупинилася перед кільцем парапетів, якими міліція обнесла будівлю Одеської міськради.

Як заявив І.ВАРДИНЕЦЬ, “ми хочемо зустрітися з мером Одеси Едуардом ГУРВІЦЕМ, щоб заявити позицію українського козацтва щодо встановлення в українському місті пам’ятника російській цариці – кату українського народу Катерині ІІ».