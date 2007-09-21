Погода на вихідні. Прогноз синоптиків на 22 - 26 вересня

22 вересня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. В східній половині місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі; на решті території без опадів. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура у східних, південних областях та в Криму вночі 9-14°, вдень 21-25°; на решті території вночі 2-7° тепла, в західних, місцями в північних та центральних областях на грунті та подекуди у повітрі (окрім центральних областей) заморозки 0-4°, температура вдень 15-20° тепла; в Карпатах вночі заморозки 0-4°, вдень 5-10° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 23-24 вересня буде хмарна погода з проясненнями. У західних, Житомирській, а 23 вересня і у Вінницькій, Київській та Чернігівській областях без істотних опадів; на решті території місцями дощ (у східній частині повсюди). Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, в Криму та Приазов`ї 9-14 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, у південній частині до 15° (23 вересня в західних та Житомирській областях 2-7° тепла, місцями на поверхні грунту, в Карпатах і в повітрі заморозки 0-3°); температура вдень 14-19° тепла, у південній частині та в Приазов`ї 18-22°.

В західних областях 25 вересня переважно без опадів, 26 вересня місцями короткочасний дощ; на решті території дощі (26 вересня у східній частині невеликі). Температура вночі 7-13°, на узбережжі Криму до 15°, в західних областях 4-10° тепла; вдень 13-19°, на крайньому заході, в Криму та Приазов`ї місцями 20-22°.

У м.Києві та області 22 вересня буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 5-7°, вдень 16-18°; по області вночі 2-7° тепла, на грунті місцями заморозки 0-3°, вдень 15-20° тепла.

23-24 вересня утримається хмарна погода з проясненнями. 23 вересня без істотних опадів, 24 вересня місцями дощ. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 14-19°.

25-26 вересня часом очікується дощ, температура вночі 7-12°, вдень 13-18°.