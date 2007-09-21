15-річного підлітка закопали в землю за борг у 3 гривні

У Донецьку закопали в землю п`ятнадцятирічного хлопця за три гривні боргу, повідомляє прес-служба Донецького ГУ ГУМВД України в Донецькій області.

Учень однієї зі шкіл Петровського району Донецька, взяв у борг три гривні у малознайомого хлопця, дев`ятнадцятирічного охоронця одного з приватних підприємств і тривалий час не віддавав ці гроші.

«Кредитор» з товаришем зустрів свого боржника в лісопосадці, неподалік від поляни, де підлітки збираються пограти у футбол.

15-річного хлопця примусили викопати яму під свій зріст глибиною 30-40 сантиметрів. Коли «могила» була готова, примусили його туди лягти, після чого закидали жертву землею і встановили хрест. Все що відбувалося знімали на відео мобільного телефону. Підлітку не вистачало кисню, і через 20-30 секунд він почав вибиратися назовні, і тут від своїх мучителів дізнався, що дану зйомку вони запустять в Інтернет, після чого його борг вважатиметься сплаченим, повідомляє Остров.

Того ж дня потерпілий разом із батьками звернувся до райвідділу міліції. Через кілька годин підозрювані були затримані. «Старший з них під час розмови з працівниками міліції поводився дуже спокійно і пояснив, що він вважає правильним свій вчинок і нічого злочинного в ньому не бачить, - розповів оперуповноважений кримінальної міліції у справах неповнолітніх Петровського РО Денис Гнатуша. - Він вважає, що так і треба вчиняти з тими, хто не повертає вчасно борги. Його молодший приятель усвідомив свою провину і розкаявся у тому, що вчинив. На даний момент обидва чекають вироку суду».

Вони звинувачуються за ст.296 ч. 2 УК України - хуліганство, а дорослий подільник ще і за ст. 304 УК України - залучення неповнолітніх до злочиної діяльності.