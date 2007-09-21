Корейська громада заявляє про успіхи інтеграції в українське суспільство

Влада Буковини пропонує корейським підприємцям потенційні об`єкти і галузі інвестування в регіоні, серед яких - новий транзитний аеропорт, мікроелектроніка та готельний бізнес.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернівецької ОДА, під час офіційної зустрічі з корейською делегацією на чолі з першим радником Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Корея в Україні КУ Дже Ханом, керівництво Чернівецької облдержадміністрації наголосило на тому, що інвестори отримують супровід великих інвестицій облдержадміністрацією, а при розмірі інвестицій понад 1 млн. грн. - особистий супровід голови ОДА.

Перший радник Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Корея в Україні зазначив, що корейський бізнес цікавить співпраця з Буковиною у різних аспектах економіки, зокрема у сфері сільського господарства. При цьому він наголосив, що головне, на його думку, щоб під час налагодження та розвитку такої співпраці було якнайменше перешкод. КУ Дже Хан також переконаний, що вступ України до СОТ значно полегшить налагодження таких ділових відносин.

Під час зустрічі президент Асоціації корейців України Світлана ЛІ висловила занепокоєння заявою Чернівецької обласної громадянської організації "Патріот України" щодо можливих пікетувань відкриття фестивалю корейської культури у Чернівцях. Вона заявила, що такі «патріоти» роблять справжнім патріотам України злу послугу, пікетуючи культурно-просвітницький захід, спрямований на демонстрацію успіхів корейської громади на шляху інтеграції в українське суспільство. (Делегація Республіки Корея перебуває на Буковині у зв`язку з проведенням у Чернівцях 12-го Всеукраїнського фестивалю корейської культури - УНІАН).

Корейські гості також провели зустрічі з Чернівецьким міським головою Миколою ФЕДОРУКОМ, президентом Чернівецької торгово-промислової палати та буковинськими бізнесменами, взяли участь у заходах фестивалю «Кореяда-2007».