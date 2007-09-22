Полтавська ОДА судиться з судом щодо ”каменю спотикання”

Полтавська обласна державна адміністрація подала касаційну скаргу на рішення Господарського суду Полтавської області про знесення пам`ятного каменю голові Директорії Української народної республіки Симону Петлюрі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив губернатор Валерій АСАДЧЕВ.

"Ми підготували і подали касаційну скаргу на останнє рішення суду, що стосується пам`ятного каменю С.Петлюрі. І сподіваємось, що після її розгляду у справі буде поставлено останню крапку», - сказав голова ОДА.

При цьому він висловив подив, що той самий суд ухвалює взаємовиключні рішення. «Спочатку той самий суд ухвалює рішення заборонити зносити, а потім ухвалюється інше рішення - зносити. Не відміняючи заборони зносити. Таким чином, сьогодні у нас дилема - яке рішення ми зобов`язані виконувати? Те, яке нам забороняє зносити, чи те, яке нас зобов`язує зносити", - відзначив В.АСАДЧЕВ.

Як повідомлялося, Господарський суд Полтавської області зобов`язав облдержадміністрацію демонтувати пам`ятний знак, встановлений на честь голови Директорії Української народної республіки часів Громадянської війни.

Згідно з рішенням суду, Полтавська обласна державна адміністрація повинна звільнити територію (земельна ділянка) на перетині вулиць Зігіна і Сінної біля корпусу Державного архіву від пам`ятного знаку з написом про те, що на даному місці буде встановлено пам`ятник С.Петлюрі.

Суд також зобов`язав адміністрацію відновити впорядкування території, повернути земельну ділянку в початковий стан, що існував до закладення на ньому пам`ятного знаку.

Пам`ятний знак відкрили 23 травня 2007 року, в день річниці з дня народження Симона Петлюри, за ініціативою голови облдержадміністрації В.АСАДЧЕВА. Тоді з протестом проти встановлення каменю виступили учасники мітингу, організованого Комуністичною партією України і Партією регіонів.

10 серпня пам`ятний знак, встановлений на честь С.Петлюри в Полтаві, невідомі облили червоною фарбою.