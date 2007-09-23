В Україні буде тепло

Найближчими днями погода істотно не зміниться: буде прохолодно вночі й тепло вдень. Переважно без опадів.

Як повідомляє Гідрометцентр, у понеділок у Дніпропетровській області, у Криму та Приазов’ї часом дощі, окремі грози, вночі місцями сильні дощі. На решті території без опадів.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13 тепла, на узбережжі морів до +16, у західних областях 3-8 тепла, на ґрунті місцями заморозки 0-2; вдень + 17-22 тепла.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10 тепла, вдень близько 20 з поначкою +.

У вівторок у Криму, у південних і більшості центральних областей часом дощ, на решті території без істотних опадів.

Температура вночі 7-13, на півдні до +16, у західних областях 3-9 тепла. Вдень + 16-22, у південних і центральних областях 1+ 3-18.

У Києві без істотних опадів. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12 тепла, вдень + 16-21.

ICTV