У Севастополі - вибух на судні: один робітник загинув, ще один - у лікарні
11:41, 13 червня 2012Суспільство
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Одна людина загинула, ще одна одержала опіки в результаті вибуху на судні «Риболов-1» (порт Інкерман), що стався в Севастополі
|Вибух стався на судні у порту Інкерман
Про це УНІАН повідомили у прес-службі територіального управління Держслужби гірничого нагляду і промислової безпеки по Криму і Севастополю.
«За попередніми даними, під час робіт при обслуговуванні кондиціонера, що охолоджує приміщення на судні, стався вибух компресора», - говориться в прес-релізі.
В результаті інциденту два машиністи рефрижераторних установок одержали 45% і 90% опіків тіла. Другий постраждалий помер у лікарні сьогодні вранці.
Держгірпромнагляд створив комісію з розслідування нещасного випадку на судні, що належить фірмі «Атлантік Фіш».
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