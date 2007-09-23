Вихованці колонії подарували Ющенку картину

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідав Бережанську виховну колонію для неповнолітніх, де ознайомився з умовами утримання її вихованців.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО подарував юнакам стіл для гри в теніс, ракетки, тенісні м’ячики, а також по 5 м’ячів для гри у футбол, волейбол та баскетбол, книжки для бібліотеки, холодильник і телевізор.

У свою чергу, вихованці колонії подарували главі держави картину, на якій зображена центральна площа Бережан. Начальник колонії Петро ДОВБЕНКО повідомив, що учасники гуртка художньо-образотворчого мистецтва вирішили намалювати саме цю площу, оскільки дізналися, що раніше В.ЮЩЕНКО бував у Бережанах, і йому дуже сподобався цей майдан.

П.ДОВБЕНКО зауважив, що Президент відвідує колонію вперше за весь час її існування. «Ми дуже раді. Для нас це є свято», - сказав він.

У колонії В.ЮЩЕНКО ознайомився з побутовими умовами, в яких живуть вихованці, поцікавився, як харчуються та у яких умовах навчаються юнаки.

Також Президент провів нараду з керівниками установ Державної кримінально-виконавчої служби.

Після цього гелікоптером він вирушив до Тернополя, де покладе квіти до пам’ятника Тарасові Шевченку, а також відвідає VІ Всеукраїнський фестиваль козацької пісні «Байда».

Довідка УНІАН. Бережанська виховна колонія для утримання неповнолітніх засуджених юнаків заснована у 1983 році і розташована на території колишнього монастиря.

Станом на 23 вересня у колонії відбуває покарання 185 неповнолітніх. При колонії функціонують виробниче підприємство, загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів та професійно-технічне училище.