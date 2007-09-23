Ющенка жах бере

Найближчим часом Президент України Віктор ЮЩЕНКО має намір підписати Указ про затвердження Концепції реформування Державної кримінально-виконавчої служби. Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам під час відвідання Бережанської виховної колонії для неповнолітніх на Тернопільщині.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, В.ЮЩЕНКО наголосив, що завдання держави стосовно пенітенціарної системи – забезпечити реалізацію покарання у вигляді позбавлення волі відповідно до європейських вимог і стандартів. «Політика державного «ГУЛАГУ» повинна відійти в минуле», – переконаний Глава держави і додав: «Ці люди вимагають гідного людського ставлення, і вони не повинні формувати зло на тих, хто поза парканом».

Щодо існування проблем кримінально-виконавчої служби, Президент зауважив, що вони стосуються режиму утримання та харчування ув’язнених, здобування ними освіти, надання медичної допомоги, організаційно-методологічної роботи в закладах покарання.

«Прикро, що уряд сьогодні не розв’язав питання, які утворилися по виробничих підприємствах таких закладів, які мають борги перед бюджетом. Жах бере, коли хтось в уряді дивиться на ці речі, як на прагматичну економіку. Адже завдання економіки в таких закладах – не нажитися, не зробити прибутки, а забезпечити продовження навчального, професійного процесу», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас він відзначив ряд позитивних зрушень, що сталися в закладах відбування покарання протягом останнього часу. Йдеться, зокрема, про зменшення захворюваності на туберкульоз та питання освіти. У цьому контексті В.ЮЩЕНКО зазначив, що в Бережанській колонії вищу освіту минулого року заочно здобули 2 вихованці.

Спілкуючись із вихованцями Бережанської виховної колонії, В.ЮЩЕНКО наголосив, що система установ виконання покарань, безперечно, має бути змінена на краще. «Від імені держави я робитиму все можливе, щоб ваш статус гуманізувався з кожним роком. Нам треба якомога швидше відмовитися від радянської системи кримінально-виконавчої служби», – сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО закликав хлопців «не опускати руки» та повернутися в повноцінне суспільне життя гідними громадянами.

Глава держави також провів коротку нараду з керівниками установ Державної кримінально-виконавчої служби, присвячену питанням реформування відомства.