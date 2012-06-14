Для порнозйомок зловмисник брав дітей 5-12 років з проблемних родин
02:32, 14 червня 2012Суспільство
976 0
Жовтневий районний суд Дніпропетровська за виготовлення та розповсюдження порнографічної продукції до 5 років позбавлення волі засудив іноземця.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області, іноземець, громадянство якого не уточнюється, займався вказаною злочинною діяльністю протягом 10 років у різних країнах. Для зйомок зловмисник використовував дітей віком від 5 до 12 років із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт та безпритульних.
У 2011 році працівники Управління боротьби з кіберзлочинністю ГУМВС України у Дніпропетровській області затримали зловмисника.
Щодо нього було порушено кримінальну справу за ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter