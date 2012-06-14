КС визнав законним арешт майна податкових боржників, які їдуть за кордон

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено 12 червня ц.р. і оприлюднено сьогодні після розгляду подання 53 народних депутатів щодо конституційності окремих положень Податкового кодексу.

Також суд ухвалив, що адмінарешт майна (пп.5 п.2 ст.94 ПК) може бути застосований, якщо з`ясовується, що відсутня реєстрація особи як платника податків в органах податкової служби, або коли платник податків, отримавши податкове повідомлення, або який має податковий борг, переводить майно за кордон, приховує його або передає іншим особам.

Крім того, КСУ визнав конституційним пп.13 п.1 ст.16 Податкового кодексу (ПК), згідно з яким платник податків зобов`язаний допускати до обстеження приміщень, територій (крім житла громадян), використовуваних для отримання доходів, а також для перевірок із питань нарахування й сплати податків і зборів.

Суд також визначив відповідними Конституції України норми ПК (пп.11 п.1 ст.20), щодо того, що податківці під час перевірок мають право доступу до територій, приміщень (крім житла громадян) та іншого майна, що використовується для госпдіяльності та/або є об`єктом оподаткування, або використовується для отримання доходів, та/або яке може бути джерелом погашення податкового боргу.

По решті положень ПК, конституційність яких оспорював суб`єкт подання, КСУ ухвалив рішення закрити конституційне провадження у зв`язку з невідповідністю подання вимогам, передбаченим законодавством. Зокрема, йдеться про визнання неконституційним ПК в цілому. Неконституційність автори подання бачать у порушенні процедури розгляду кодексу, ухвалення й набуття чинності, що суперечить ч.2 ст.19, ч.3 ст.84, ст. 85, 89 Конституції України.

Рішення КСУ є обов`язковим до виконання, остаточним і не може бути оскаржено.

Нагадаємо, Конституційний Суд України розглядав питання: про конституційність обов`язку платника податків допускати посадовців контролюючого органу під час проведення ними перевірок до обстеження приміщень, територій (крім житла громадян), які використовуються для отримання доходів або пов`язані з утриманням об`єктів оподаткування, а також для проведення перевірок із питань обчислення та сплати податків і зборів у випадках, встановлених Податковим кодексом України; про право доступу органів Державної податкової служби під час проведення перевірок на території, в приміщення (окрім житла громадян) та інше майно, яке використовується для здійснення господарської діяльності, та/або є об`єктами оподаткування або використовуються для отримання доходів (прибутку) або пов`язані з іншими об`єктами оподаткування та/або можуть бути джерелом погашення податкового боргу; про застосування адміністративного арешту майна платника податків, якщо з`ясовується, що фізична особа, яка має податковий борг, виїжджає за кордон, відсутня реєстрація особи як платника податків в органі державної податкової служби, якщо така реєстрація є обов`язковою відповідно до Податкового кодексу України, або коли платник податків, який отримав податкове повідомлення або має податковий борг, здійснює дії з переведення майна за межі України, його приховування або передачі іншим особам.