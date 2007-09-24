Вибухнув автомобіль відомого російського автогонщика

У Москві у понеділок вранці підірвали автомобіль Mercedes MG-500, який належав відомому російському спортсменові, автогонщикові Сергію Злобіну. Вибух прогримів в той момент, коли власник машини знаходився у салоні.

Як повідомили РБК в правоохоронних органах столиці, інцидент відбувся на бульварі Матроса Железняка. Вибуховий пристрій був встановлений під днищем автомобіля і спрацював, коли С.Злобін включив запалювання.

В результаті інциденту сам С.Злобін, що знаходився в цей час в автомобілі, був контужений, а автомобіль одержав сильні пошкодження.

В даний час на місці події працює слідчо-оперативна група, що з`ясовує всі обставини події.

Сергій Злобін – гонщик Міжнародної федерації автогонок. Він єдиний представник Росії, який коли-небудь мав контракт з командою "Формули-1". У 2004 році С.Злобін виступав за команду "Мінарді" як тест-пілот. Жодної гонки в чемпіонаті світу він, щоправда, так і не провів.