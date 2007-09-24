Яценюк запросив Кондолізу Райс до Києва

Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК у рамках роботи 62-ї сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку зустрівся вчора з Державним секретарем Сполучених Штатів Америки Кондолізою РАЙС. Під час зустрічі А.ЯЦЕНЮК і К.РАЙС обговорили політичну ситуацію в Україні з огляду на проведення позачергових виборів до Верховної Ради України 30 вересня ц.р. та підготовку до майбутніх президентських виборів у США.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, у ході розмови сторони також обмінялися думками щодо стану і перспектив двостороннього співробітництва, обговоривши, зокрема, питання політичного діалогу, торговельно-економічного і секторального співробітництва, взаємодії у сфері енергетичної безпеки, оборони, протидії розповсюдженню зброї масового знищення, а також питання регіональної безпеки.

Глави зовнішньополітичних відомств двох країн обговорили можливі терміни візитів на високому та найвищому рівні. У цьому контексті А.ЯЦЕНЮК поновив запрошення К.РАЙС відвідати Україну з візитом найближчим часом.

Крім того, сторони обговорили стан підготовки нової „Дорожньої карти” українсько-американських відносин, основну увагу в якій буде приділено питанням освітніх програм та студентських і молодіжних обмінів.

Це була перша зустріч міністра закордонних справ України із запланованих близько 20 двосторонніх зустрічей з главами зовнішньополітичних відомств іноземних держав у рамках роботи 62-ї сесії ГА ООН.