Іноземні інвестори чекають політичної стабілізації в Україні

Німецькі інвестори наступного року можуть вдвічі збільшити капіталовкладення в українську економіку за умови стабілізації політичної ситуації. Про це в інтерв’ю «Німецькій хвилі» сказав представник бюро делегата німецької економіки в Україні Райнер Ківель.

Німецькі інвестори мають неабиякий інтерес до українського ринку, який інтенсивно розвивається. Передусім іноземці готові вкладати гроші в будівництво, лакофарбове виробництво, хімічну промисловість, виробництво техніки та сільське господарство. Однак працювати тут бізнесмени з Німеччини погоджуються лише за сприятливого бізнес-клімату, який в Україні останнім часом різко погіршився, каже Райнер Ківель «Я знаю багато фірм, які протягом двох років чекають покращення політичної ситуації в країні. Тому ми сподіваємося на парламентські вибори та стабільний уряд, оскільки останні роки інвестиції не були надто великими. Наші інвестори вкладали здебільшого у банківський сектор та страхування, хоча зацікавлені інвестувати й у виробництво», - підкреслив Ківель. За його словами, в Україні німецькі інвестори стикаються з проблемами через непрозору податкову систему, надмірну бюрократію, корупцію, рейдерство та непродуману систему сертифікації продукції. Німецький представник наголосив, що вступ до СОТ та запровадження зони вільної торгівлі з країнами ЄС мають допомогти Україні залагодити ці питання.