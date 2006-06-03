Сьогодні в Україні закінчилося незалежне тестування випускників шкіл, повідомив міністр освіти і науки України Станіслав НІКОЛАЄНКО на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, зовнішня оцінка знань проводилася одночасно у всій країні, без перерв, і проходила у формі письмового тестування із забезпеченням рівних вимог і умов для всіх учасників.

Бажання пройти тестування виявили більш як 42 тисячі випускників, тобто близько 10% загальної кількості випускників шкіл 2006 року. На проходження тесту з історії реєструвалися 21 тисяча 736 випускників, з математиці – 17 тисяч 428 учнів. Тестування на знання української мови проводилося в 2 тис. 987 аудиторіях, математики – 1 316, історії – 1 602. Усього в Україні працювало 178 пунктів тестування.

Результати тестування буде оголошено: з української мови – 19 червня, з історії – 21 червня, з математики – 23 червня. Результати будуть відомі лише самому випускникові, який за бажання може його використовувати як на випускному іспиті у школі, так і під час вступу до вузу.

За словами С.НІКОЛАЄНКА, випускникам тестування припало до душі, і основна їх частина впоралася з ним успішно (принаймні, у відведений для тестування час: з історії – 90 хвилин, з математики – 135 хвилин). Під час тестування не було зафіксовано ніяких порушень, і загалом процес оцінювання проходив прозоро.

«Ми вважаємо, що це оцінка не тільки знань конкретного учня, конкретного педагогічного колективу і системи освіти, а це загалом тест на зрілість системи освіти України і всього нашого суспільства. Ми робимо серйозні кроки з поліпшення української освіти, її конкурентоспроможності і одночасно ми робимо серйозний крок для того, аби всі процеси в освіті були демократичнішими, прозорішими і сучаснішими» - наголосив С.НІКОЛАЄНКО.

За словами директора Українського центру оцінювання якості освіти Лілії ГРИНЕВИЧ, проведення подібного тестування – важлива подія, оскільки в Україні створено систему, за якою всі випускники шкіл мають рівні шанси на вступ до вищого навчального закладу, і вже не буде «змагання батьків».

Що стосується ухвалення результатів тесту при вступі до вузів, міністр відзначив: «Згідно з указом Президента, постановою Кабінету Міністрів, наказу міністра (освіти) і правилами прийому результати тестування будуть обов`язковими на території України у всіх університетах».

Він повідомив, що жодний з керівників вищих навчальних закладів на сьогодні не заявляв, що його вуз не приймає результати тестування. С.НІКОЛАЄНКО пообіцяв, що зустрінеться з ректорами всіх українських вузів і переконає їх у необхідності прийняття результатів тестування. «Я на всіх телеканалах у перший день (засади тестування – УНІАН) демократично прямо сказав, що якщо хтось не визнає тести і не визнаватиме наказ, буде інший (керівник вузу), хто буде його визнавати. Ця демократія подобається керівникам (вузів) і вони її приймають» - наголосив міністр.