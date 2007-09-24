Партія регіонів заявляє, що у Києві готуються масштабні фальсифікації на виборах 30 вересня. Як повідомляє прес-служба Київської міської організації Партії регіонів, про це заявив заступник керівника Київського міського відділення Партії регіонів Сергій БАРАНОВ-МОХОРТ.

За його словами, практично в усіх районах Києва фальсифікуються списки виборців. «До списків включають двійників, покійних, громадян інших держав, внаслідок цих маніпуляцій списки значно збільшуються», - зазначив С.БАРАНОВ-МОХОРТ. Також, за його словами, фальсифікації готуються у вищих навчальних закладах. «Ми бачили списки, в яких присутні студенти, які уже закінчили навчання, і їхня реєстрація в гуртожитках припинена», - сказав він. Крім того, за його твердженням, у Подільському районі столиці до списку виборців потрапили громадяни Латвії, а в Святошинському – громадяни Узбекистану.

За словами С.БАРАНОВА-МОХОРТА, фальсифікація списків починається з паспортних столів у ЖЕКах, продовжується в паспортних столах районів и завершується в робочих групах з формування списків. «Оскільки робочі групи створюються керівництвом районних адміністрацій, то, як правило, туди потрапляють співробітники РДА та люди, лояльні до політичної сили, яку представляє керівництво районної адміністрації», - заявив С.БАРАНОВ-МОХОРТ. «А всім відомо, що в Києві на чолі практично всіх районів стоять представники БЮТ та «Нашої України», а тому склад робочих груп, які відповідають за формування списків, уявити не важко, так само зрозуміло проти кого направлені усі «неточності» в списках», - додав він.

С.БАРАНОВ-МОХОРТ також підкреслив, що «скоріше за все, подібні схеми відпрацьовувались і під час виборів 2004 і 2006 років». Зараз, повідомив він, представники Партії регіонів у контрольних групах займаються аналізом списків, і перед ними поставлене завдання «за максимально короткий строк виявити і ліквідувати спроби фальсифікацій». Також, за його словами, Партія регіонів ще 2-3 тижні тому направила інформацію про фальсифікації до МВС та Генеральної прокуратури.