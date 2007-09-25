БЮТ виграв суд у мера

Донецька обласна організація виборчого Блоку Юлії ТИМОШЕНКО виграла суд у міського голови Донецька Олександра ЛУК’ЯНЧЕНКА.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облорганізації БЮТ, до суду на мера подала ініціативна група громадян з питання доцільності проведення всеукраїнського референдуму, що складається з активістів БЮТ.

У прес-службі БЮТ нагадали, що на референдум мають бути винесені дев`ять питань, серед яких - питання щодо відміни депутатської недоторканності, щодо Конституції, виборності суддів тощо.

Своїм рішенням Ворошиловський районний суд м. Донецька зобов`язав міського голову О.ЛУК’ЯНЧЕНКА направити в Центральну виборчу комісію документи щодо реєстрації ініціативної групи громадян з питання проведення всеукраїнського референдуму.

В коментарі рішення суду заступник голови обласної парторганізації ВО "Батьківщина" Олександр БАКУНЕЦЬ сказав, що "в чергове правосуддя восторжествувало".

"Із задоволенням можна відзначити, що останнім часом адміністративний тиск на суди Донецької області слабшає, і судді все частіше ухвалюють рішення не за дзвінком з "високих кабінетів", а згідно з законом”, - підкреслив О.БАКУНЕЦЬ.