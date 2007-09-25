НБУ вводить в обіг нову 2-гривневу монету (фото)

25 вересня Національний банк України вводить в обіг нову ювілейну монету.

Двогривнева монета присвячена українському публіцисту, поету, письменнику, політичному діячеві Івану Багряному.

Як повідомляє сайт НБУ, на аверсі монети стилізовано зображено орнаментальну смугу та обріз книги, на тлі якого напис – 2/ГРИВНІ; угорі на дзеркальному тлі розміщено малий Державний Герб України, під яким напис – НАЦІОНАЛЬНИЙ/ БАНК/УКРАЇНИ, унизу ліворуч рік карбування монети – 2007 і логотип Монетного двору Національного банку України.

На реверсі зображено портрет Івана Багряного, праворуч вертикально розміщено напис ІВАН БАГРЯНИЙ та роки життя – 1906 (угорі) 1963 (унизу).

Автор ескізів і моделей - Володимир Атаманчук.

*** Іван Павлович Багряний (Лозов’ягін) – автор романів, п’єс, віршів, публіцистичних творів, повісті “Огненне коло” та поеми “Аве Марія”. Зазнавши репресій та відбувши ув’язнення, згодом емігрував до Німеччини, де створив Мистецький український рух, заснував Українську революційну демократичну партію.