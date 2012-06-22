Коханка мучителя Попової заявляє, що її бив обвинувачений і його дружина

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Крістофі заявила сьогодні під час засідання у справі про побиття Олександри Попової в Ленінському районному суді Миколаєва.

М.Крістофі, яка до цього двічі не з’являлася на засідання, сьогодні розповіла, що О.Косінов буває агресивним, коли вип`є, і одного разу навіть піднімав на неї руку.

Крім того, за словами М.Крістофі, її тричі била дружина О.Косінова Дарина Богушинська, а присутній при цьому О.Косінов не намагався її зупинити.

Сама Д.Богушинська заявила суду, що бачить М.Крістофі вперше, що «її слова – це її мрії, і вона обмовляє її та її чоловіка».

М.Крістофі також розповіла, що з бару вони вийшли вчотирьох: вона, О.Косінов і О.Попова з подругою Діаною Гордєєвою. О.Косінов, тримаючи сумку М.Крістофі, пішов вперед і сів на лавку. Побачивши в парку Д.Богушинську з подругою, М.Крістофі побоялася підходити до О.Косінова й попросила О.Попову забрати сумку. Пізніше Д.Гордєєва сказала їй про те, що не може знайти Олександру, але М.Крістофі взяла сумку й пішла, сказавши, що їй ніколи шукати дівчину.

Адвокат О.Косінова Світлана Гудзловенко подала клопотання до суду з проханням запросити на наступне засідання експерта, який підписав експертизу зняття побоїв О.Попової.

В експертизі, за її словами, не обгрунтовано, чим викликано задушення О.Попової. Також, на думку адвоката, розходяться висновки експертизи з приводу ушкоджень голови: написано – забій, а за даними комп`ютерної томографії – черепно-мозкова травма.

Суд клопотання прийняв і вирішив, що на наступне засідання запросять експерта.

Захисник потерпілої О.Попової Володимир Тимошин зазначив, що свідчення М.Крістофі не розходяться з тими, які вона давала під час слідства, й свідок ще раз підтвердив, що підсудний соціально небезпечний, коли перебуває під впливом алкоголю. Наступне засідання призначено на 27 червня, на 13 годину.

Довідка УНІАН. 9 березня 19-річну О.Попову жорстоко побив 22-річний житель Миколаєва. До лікарні її доставили роздягнену й з важкими тілесними ушкодженнями: черепно-мозковою травмою, набряком головного мозку, розривом легені, переломом кісток носа і щелеп, переломом грудини і ребер. Понад 60 днів Саша пролежала в комі в Миколаївській міській лікарні швидкої медичної допомоги.