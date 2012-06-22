Скандальні «жарти» про українок коштували журналісту ведення півфіналу Євро-2012

Ведучий однієї з програм радіостанції Eska Rock Міхал Фігурський через скандальні висловлювання про громадянок України в ефірі радіостанції не буде вести передматчеву церемонію півфінального матчу цьогорічного чемпіонату Європи з футболу, 28 червня, у Варшаві.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі в п'ятницю повідомила представник UEFA Polska Ева Прокопяк.

"Пів-фінального матчу він не буде вести. Рішення було ухвалене сьогодні", - сказала вона.

Представник UEFA відзначила, що М.Фігурського, котрий вів усі передматчеві церемонії Євро 2012 у Варшаві, буде відсторонено через його скандальні висловлювання про українок.

"Він, головним чином, забавляв публіку перед початком матчу", - описала співрозмовник агентства його обов'язки.

Е.Прокопяк відмовилася уточнити, чи журналіст отримає якусь компенсацію за розірвання контракту, назвавши це комерційною таємницею.

Раніше прес-секретар UEFA Polska Юліуш Глуський сказав польським медіа, що М.Фігурський виграв конкурс на ведення передматчевих церемоній на Національному стадіоні у Варшаві у квітні цього року.

Він не став коментувати, чому Союз європейських футбольних федерацій вибрав власне цього журналіста, незважаючи на те, що проти нього точиться судова справа за ксенофобічні висловлювання.

"Не можу коментувати, чому UEFA не взяла цього до уваги. Давайте не будемо забувати, що у Польщі діє презумпція невинності", - сказав Ю.Глуський, котрого цитує TVN24.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні М.Фігурський озвучив в ефірі Eska Rock вибачення за висловлювання на адресу українських хатніх робітниць, заявивши, що він разом із Кубою Воєвудським, з котрим разом веде програму, не мав наміру образити їх, а слова журналістів слід розуміти як сатиру на деяких поляків.

Вчора МЗС України офіційно виступив з вимогою публічних вибачень за образливі висловлювання М.Фігурського та Б.Воєвудського про українок, а низка організацій та приватних осіб подали заяву до прокуратури про підозру вчинення ними злочину, за яке польське законодавство передбачає покарання до 3 років тюрми.