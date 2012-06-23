Викладачі Черкаського університету виступили проти мовного законопроекту

Як передає кореспондент УНІАН, у заяві 55 викладачів Черкаського національного університету заявили про свою готовність активно протистояти всіляким намірам принизити державний статус української мови, протидіяти наступові антиукраїнських сил на демократичні національні цінності.

Також члени вченої ради і викладачі висловили цілковиту підтримку Звернення вченої ради філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка до вчених рад філологічних факультетів, Інститутів філології й академічних філологічних центрів та установ.

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Як повідомляв УНІАН, 8 червня вчена рада філологічного факультету Львівського національного університету ім. І.Франка закликала всіх філологів об'єднати свої зусилля з метою не допустити ухвалення проекту Закону “Про засади державної мовної політики”, розробленого народними депутатами від Партії регіонів Сергієм Ківаловим і Вадимом Колесніченком.

Зокрема, викладачі Львівського університету закликають терміново розглянути на засіданнях вчених рад питання про антидержавне запровадження офіційної двомовності в Україні та прийняти відповідні звернення до голови Верховної Ради і народних депутатів України. Вони також пропонують створити “Всеукраїнську асоціацію викладачів української мови та літератури”, основним завданням якої має стати утвердження державного статусу та зміцнення міжнародного авторитету української мови. Автори заяви також закликають "розробити чіткий план заходів щодо вчасного інформаційного, правового та суспільно-резонансного реагування на кожен прояв мовної українофобії як в Україні, так і поза її межами".

Як зазначається у зверненні, ухвалення у першому читанні проекту Закону України “Про засади державної мовної політики” є подією "в історії українського лінгвоциду абсолютно суголосною зі сумнозвісними Валуєвським циркуляром та Емським указом".