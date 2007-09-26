АНТК ім. Антонова просить Януковича захистити підприємство від рейдерів

Трудовий колектив Державного підприємства "Авіаційний науково-технічний комплекс ім. О.К.Антонова" (АНТК, Київ) просить прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА захистити підприємство від спроб рейдерства. Про це йдеться в листі трудового колективу АНТК ім. Антонова на ім’я прем’єра, текст якого переданий УНІАН.

Зокрема в листі наголошується, що АНТК ім. Антонова неодноразово звертав увагу і інформував керівництво країни про ситуацію, яка склалася навколо діяльності підприємства за результатами перевірки фінансово-господарській діяльності підприємства за 2005-2007 роки Головним контрольно-ревізійним управлінням України.

"На даний час підприємством оскаржені в суді висновки ревізії ГоловКРУ. Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва, яка діє, заборонено голові ГоловКРУ Петру АНДРЄЄВУ й будь-яким іншим фізичним і юридичним особам будь-яким чином поширювати інформацію і ухвалювати будь-які рішення щодо результатів ревізії фінансово-господарської діяльності АНТК ім. Антонова", – сказано в листі.

При цьому відзначено, що на противагу рішенню Голосіївського суду, в певних колах Міністерства промислової політики та авіабудівного Концерну «Авіація України» продукуються рішення про зміну Статуту підприємства, зміну керівництва АНТК ім. Антонова, що загрожує розвалом підприємства і галузі авіабудівництва України.

АНТК ім. Антонова відзначає, що, згідно з новим проектом Статуту для АНТК ім. Антонова, який розробляється, керівником підприємства призначається генеральний директор, а посада генерального конструктора нівелюється до рівня начальника дослідно-конструкторського бюро, від якого практично не залежить ніяке стратегічне рішення.

"Така «реорганізація» в корені підірве науково-технічний і економічний потенціал АНТК, який досягався самовідданою працею багатотисячного колективу впродовж шести десятиліть під керівництвом генеральних конструкторів: спочатку Олега АНТОНОВА, потім – Петра БАЛАБУЄВА, зараз – Дмитра КІВИ", – відмічено в листі трудового колективу.

Також в ньому сказано, що у всій історії авіабудування країн СНД керівниками дослідно-конструкторських підприємств завжди були генеральні конструктори.

"Трудовий колектив АНТК ім. Антонова звертається до вас із вимогою негайно втрутитися в ситуацію, яка загрожує розвалом не тільки нашого підприємства, але і авіаційної галузі України в цілому", – резюмовано в листі до В.ЯНУКОВИЧА.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією ЗМІ, перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ 19 вересня повторно зажадав від міністра промислової політики Анатолія ГОЛОВКА і голови правління державного концерну "Авіація України" Олега ШЕВЧЕНКА в тижневий термін "прийняти заходи щодо перебування на посадах" керівників Державного підприємства АНТК імені Антонова.

Проте 25 вересня М.АЗАРОВ спростував цю інформацію. «Я не рекомендував конкретно якого-небудь керівника (звільнити), я говорив про те, що нам необхідно, щоб АНТК не займалося проїданням старого багажу в особі Ан-148, який ми виводимо в серію, а щоб в портфелі цього відомого конструкторського бюро було, щонайменше, декілька розробок, які могли б замінити Ан-148 через 3-4 роки, через 5-6 років», - підкреслив М.АЗАРОВ. Він відзначив, що звернувся до А.ГОЛОВКА з вимогою, щоб АНТК надав йому перспективний план розробок нових моделей літаків.

25 вересня Блок Юлії Тимошенко виступив категорично проти спроб уряду Віктора ЯНУКОВИЧА змінити керівництво АНТК ім. Антонова.

Раніше Кабмін заявляв про намір звільнити Д.КІВУ за результатами перевірки ГоловКРУ діяльності АНТК ім. Антонова в 2005-2007 рр. ГоловКРУ заявило про серйозні порушення в діяльності підприємства за цей період.