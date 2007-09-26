БЮТ: без цивілізованого ринку продаж землі неможливий

Кандидат у народні депутати України від Блоку Юлії Тимошенко Іван КИРИЛЕНКО переконаний, що у 2008 році буде продовжено мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Таку думку він висловив сьогодні під час теледебатів з представниками Комуністичної партії України на Першому Національному телеканалі.

«Я не сумніваюсь в тому, що мораторій буде однозначно продовжений», - сказав І.КИРИЛЕНКО. За його словами, аби відмінити мораторій, необхідно чітко визначитися, «наскільки цивілізованим є ринок землі». Крім того, наголосив І.КИРИЛЕНКО, продаж землі потребує чіткого законодавчого регулювання. За його словами, для відміни мораторію необхідно прийняти 22 закони. І.КИРИЛЕНКО також нагадав, що досі деякі селяни не отримали державних актів на право власності на землю.

«Зараз настільки нестабільна ситуація в державі, що помножити її нестабільністю із земельними питаннями - це отримати хаос в державі», - сказав він. При цьому І.КИРИЛЕНКО наголосив, що БЮТ підтримуватиме продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.