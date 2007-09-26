В Україні стало менше молока і яєць, зате більше м`яса

В Україні в січні-серпні цього року виробництво молока у всіх категоріях господарств становило 8 млн. 609,9 тис. тонн, що на 6,9% нижче за аналогічний показник минулого року.

Такі дані УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, виробництво яєць у всіх категоріях господарств за вісім місяців ц.р. становило 9 млрд. 865,7 млн. штук, що на 2% нижче за аналогічний показник 2006 року.

За повідомленням Держкомстату, в січні-серпні ц.р. в Україні було вироблено 1 млн. 660,2 тис. тонн м`яса, що на 9,89% більше, ніж за аналогічний період 2006 року.