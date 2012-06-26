Протестувальників проти тортур у міліції зустріли три машини "Беркута"

Як повідомили УНІАН у Центру інформації про права людини, сьогодні у Запоріжжі та інших обласних центрах мали відбутись мирні акції-перфоманси, спрямовані на привернення уваги громадськості до збільшення фактів незаконного насильства в міліції, в місцях позбавлення волі, а також до відсутності ефективного розслідування з боку прокуратури фактів катувань.

Ініціаторами акції виступили активісти з Amnesty International в Україні, Української Гельсінської Спілки з прав людини, Харківської правозахисної групи, Фундації регіональних ініціатив та Центру інформації про права людини.

Міська влада Запоріжжя відмовилася сьогодні вранці реєструвати повідомлення про проведення акції, там вказали, що заявку на проведення заходу потрібно було подавати за 10 днів, розповіла організатор акції у Запоріжжі Поліна Стародубець. За її словами, насправді в законі не прописаний термін подачі заявки, написано лише, що заявку треба подавати завчасно.

Вона наголосила, що «перешкоджання мирним зборам з боку міської влади міста - не рідкість. В Запоріжжі існує практика відмови в реєстрації повідомлень про проведення акції. А захід без повідомлення - привід притягнути активістів до суду».

Як також повідомили у ЦІПЛ, коли активісти прийшли до будівлі Запорізького обласного управління МВС і спробували провести пікет, на них чекало три авто з "Беркутом" та неприємна розмова з міліцейським керівництвом, які протягом години пояснювали організаторам, що звинувачення міліції в катуваннях - це наклеп.

У ЦІПЛ також наголосили, що сьогодні подібні акції пройшли в Києві, Луганську, Харкові, Чернігові.