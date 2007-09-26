Горе-”вбивцю” Януковича відпустять до виборів?

У Харкові міліція допитує чоловіка, якого вчора о 18.45 було затримано з боєприпасами неподалік Харківського аеропорту, звідки ввечерімав вилітати лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник Центру громадських зв’язків Головного управління МВС України у Харківській області Лариса ВОЛКОВА, у затриманого працівниками УБОЗу 37-річного харків’янина, раніше судимого, вилучено 8 набоїв 9-міліметрового калібру до пістолета Макарова.

Чоловік затриманий на проспекті Гагаріна, який веде до аеропорту, у ході операцій «Трал» і «Розшук» у порядку ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України.

Міліція з’ясовує місце і мету придбання набоїв. Якщо правоохоронці не знайдуть підстав для подальшого утримання чоловіка, то його через три доби буде відпущено, сказала Л.ВОЛКОВА.

Вона нагадала, що у вівторок у ході поїздки В.ЯНУКОВИЧА у Харківську область правоохоронці вживали додаткових посилених заходів безпеки у зв’язку з повідомленнями про можливі провокації.

Разом з тим, деякі інтернет-ЗМІ поширили інформацію, щозатриманий чоловік на ім’я «Ігор БУДАРНИЙ» мав при собі вибухові пристрої. За деякими даними, він тривалий час був особистим охоронцем Євгена Кушнарьова, і спецслужби пов’язують його з трьома подіями – з вибухом чи то його імітацією у березні 2006 р. поблизу харуківського офісу Партії регіонів, коли там перебував Є.Кушнарьов, з вибухом у січні 2007 р. біля готелю «Національ», коли з нього виходив секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС, а також з вибухом у червні 2007 р. неподалік будинку міської ради Харкова, коли з нього вночі виходив Г.КЕРНЕС.

Про завершення розслідуваня цих інцидентів офіційно не повідомлялося.