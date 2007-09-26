Колишній охоронець Кушнарьова збирався підірвати Януковича?

Під час зустрічі лідера Партії Регіонів Віктора Януковича у вівторок у Харкові був помічений і затриманий співробітниками СБУ Ігор Бударний, розроблюваний спецслужбами у зв`язку з трьома вибухами, чи імітаціями вибухів, що відбулися в різний час у Харкові.

Про це повідомляє "МедіаПорт" із посиланням на інформацію, отриману "одночасно з декількох різних джерел".

Під час здійсненого обшуку при Бударному були виявлені боєприпаси, за допомогою яких можна зчинити "вибух невеликої потужності", сказано в повідомленні.

Пізніше затриманий, що опинився в групі зустрічаючих Януковича, був переданий співробітникам УБОЗ, і відправлений у будинок на вулиці Весніна в Харкові.

Ніхто з офіційних осіб названих організацій цю інформацію не підтвердив.

Як відомо, раніше голова обласного виборчого штабу БЮТ Олександр Фельдман заявив про "можливе спрацьовування вибухового пристрою біля Віктора Януковича". У результаті цього охорона Януковича була посилена.

"МедіаПорт" зазначає, що "припускає можливість навмисного витоку інформації за сьогоднішньою (у вівторок) подією із затриманням, і тим не менш вважає за необхідне опублікувати наявну на даний момент інформацію".

По деякими даними, наведеними харківським ресурсом, Бударний довгий час виконував обов`язки особистого охоронця Євгена Кушнарьова.

З його ім`ям, за повідомленням інформаторів, спецслужби зв`язують три події:

вибух, чи його імітація, у березні 2006-го року, біля офісу Партії Регіонів, коли з нього виходив Євген Кушнарьов;

вибух, чи його імітація, у січні 2007-го року, біля готелю "Національ", коли в нього входив Геннадій Кернес;

і вибух, чи його імітація, у червні 2007-го року, у будівлі міськвиконкому, коли Геннадій Кернес з нього виходив.

Перший з вибухів пізніше був кваліфікований як "хуліганство" – пакет був начинений димним порохом без наповнювачів.

Два інших вибухопакети містили в собі металеві частини – гайки й болти в події біля "Націоналя", і металеві кульки з обрізками арматури – поблизу міськвиконкому.

За жодним із названих випадків розслідування досі не довершено.

Українська правда