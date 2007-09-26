Кабмін звернеться до КС

Кабінет міністрів звернеться до Конституційного суду України щодо офіційного тлумачення терміну «столичні функції» та положень пункту 1 частини першої статті 4 Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, відповідне розпорядження було ухвалене сьогодні під час засідання Кабінету міністрів України.

За словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, необхідність такого звернення зумовлена відсутністю єдиного підходу до тлумачення терміну «столичні функції», який вживається у Законі України «Про столицю України – місто-герой Київ».

Неоднозначність розуміння «столичних функцій» викликає численні запитання під час застосування на практиці положень зазначеного закону. Зокрема, щороку на етапі формування проекту закону про Державний бюджет постає питання щодо визначення обсягу фінансових ресурсів, необхідних для виконання столичних функцій органами місцевого самоврядування міста Києва.

Крім того, законодавством не визначаються критерії, за якими фінансування розташованих у Києві установ і закладів комунальної форми власності здійснюється з державного та місцевих бюджетів. А відсутність визначення терміну «столичні функції», різне тлумачення пункту 1 частини першої статті 4 Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ» у частині зазначеної столичної функції унеможливлює встановлення джерел фінансування установ і закладів комунальної форми власності.

Юридичне вирішення цієї проблеми, за словами міністра юстиції, Кабінет міністрів вбачає у зверненні до Конституційного суду України.

У своєму зверненні Кабінет міністрів, зокрема, просить розтлумачити положення пункту 1 частини першої статті 4 Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ» стосовно забезпечення органами місцевого самоврядування і органами виконавчої влади в місті функцій «створення належних умов для діяльності у місті установ і закладів науки, освіти, охорони здоров‘я, культури і спорту, місцем розташування яких відповідно до законодавства визначено місто Київ».