Піскун: я повернуся і знайду, хто отруїв Цушка

Cпецслужби причетні до отруєння міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА, заявляє екс-генеральний прокурор, кандидат в народні депутати від Партії регіонів Святослав ПІСКУН.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в Полтаві він сказав журналістам: "Робоча версія - це робота спецслужб. Я вважаю, що генпрокурор України повинен негайно порушити кримінальну справу за фактом отруєння ЦУШКА і почати серйозне розслідування".

Як сказав С.ПІСКУН, він «був тричі генпрокурором» і йому «немає сенсу брехати». «Я повернуся і знайду, хто отруїв ЦУШКА", - завірив С.ПІСКУН.

На його думку, отруєння В.ЦУШКА стало можливим через те, що в Україні ліквідовано парламентський контроль над правоохоронними органами, а в. о. голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО - нелегітимний, оскільки не був призначений і процесуально не може виконувати функції голови СБУ.

С.ПІСКУН підкреслив, що лише місяць можна виконувати обов`язки глави відомства, і В.НАЛИВАЙЧЕНКО не уповноважений здійснювати кадрові призначення.

За словами С.ПІСКУНА, спецслужби позбавлені контролю і безпосередньо підкоряються Президентові України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 вересня, міністр внутрішніх справ, кандидат в народні депутати від СПУ В.ЦУШКО заявив, що був отруєний теофіліном, і матеріали, що підтверджують його отруєння, він одержав 21 вересня. Він висловив припущення, що його отруїли організатори захоплення Генеральної прокуратури 27 травня.

В.ЦУШКО нагадав, що після подій 27 травня в приміщенні Генпрокуратури він був госпіталізований з діагнозом інфаркт міокарду. Для лікування міністра було перевезено в Німеччино. Проте у нього виникли деякі підозри щодо того, що з ним трапилося. Зокрема, за словами В.ЦУШКА, українські лікарі поставили йому діагноз – обширний інфаркт, але вже в Германії під час аналізів було з`ясовано, що коронарні судини його серця були в порядку. Крім того, він повідомив, що «26 травня робив кардіограму, і були хороші результати, а через день – стався інфаркт».

Водночас прес-секретар СБУ Марина ОСТАПЕНКО заявила, що "ні ЦУШКО, ні хтось з його довірених лиць не звертався в СБУ з інформацією про можливе його отруєння”. “У СБУ немає інформації про можливе отруєння", - сказала вона.

*** Теофілін за будовою близький до кофеїну, міститься в каві, чаї, і має збуджуючу дію на центральну нервову систему і підвищує температуру тіла. У малих дозах теофілін має тонізуючу дію, при високій концентрації може викликати отруєння.