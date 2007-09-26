Шуфрич пообіцяв порахувати яйця, і уточнив чиї

Кандидат в народні депутати України за списками Партії регіонів, керівник МНС Нестір ШУФРИЧ завіряє, що в зростанні цін на продукти харчування винен не Кабінет міністрів Віктора ЯНУКОВИЧА. Про це Н.ШУФРИЧ заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

«Сьогодні не уряд регулює ціни на продукти харчування, - підкреслив Н.ШУФРИЧ. - Уряд відповідає за ціни на електроенергію, за ціни на газ, залізничні тарифи, непрямо впливає на ціни на нафтопродукти і непрямо впливає на ціни на зерно».

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, ціни на продукти піднімаються штучно. Причому, на переконання Н.ШУФРИЧА, з підвищенням цін не борються ті, хто повинен це робити, - глави адміністрацій. «Це функції місцевих адміністрацій. Сьогодні голови адміністрацій призначені указом, а, значить, підконтрольні головному чиновникові на Банковій. <...> Те, що сьогодні адміністрації не просто не борються з підняттям цін, а мовчки їх підтримують, – це дійсно є злочином», - сказав Н.ШУФРИЧ.

При цьому він заявив, що після виборів 30 вересня будуть покарані ті, хто допустив зростання цін на продукти харчування. «Після 30 вересня ми порахуємо і курей, і яйця – я маю на увазі курячі. Той, хто спекулював на цьому..., ми знайдемо можливість, ми все це, безумовно, відрегулюємо так, що мало не буде”, - сказав представник Партії регіонів.