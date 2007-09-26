Порошенко хоче скасувати збір до Пенсійного фонду з валютних операцій

Голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО пропонує скасувати збір до Пенсійного фонду у розмірі 1%, який здійснюється з операцій купівлі-продажу валюти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.ПОРОШЕНКО заявив вчора на прес-конференції під час відкриття Гайсинського цукрового заводу у Вінницькій області.

За його словами, цей податок є фактором охолодження економіки. "Тому я переконаний, що цей податок має бути скасований", - зазначив П.ПОРОШЕНКО.

Він вважає, що податок на валютообмінні операції не є економічно обґрунтованим, адже стягує гроші за операції, які не мають на меті отримання прибутку.

Як повідомляв УНІАН, Рада Національного банку України звернулася до Кабінету Міністрів України, Президента, Верховної Ради з ініціативою про ліквідацію збору до Пенсійного фонду з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти при її продажу на міжбанку.

Довідка УНІАН. Збір з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти до Пенсійного фонду впродовж 2004 і 2005 років було встановлено на рівні 1,5%, у 2006 р. - зменшено до 1,3%, у 2007 р. - до 1%.

В проекті Держбюджету-2008 передбачено зниження на 0,5% (з 1 до 0,5%) ставки купівлі-продажу безготівкової валюти.