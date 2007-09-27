Єврокомісія запропонує скасувати імпортні мита на зернові

Європейська Комісія запропонує скасувати імпортні мита на зернові на 2007/2008 маркетинговий рік – до 30 червня 2008 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявила сьогодні комісар ЄС з питань сільського господарства та сільського розвитку Маріанн ФІШЕР-БОЕЛЬ.

За її словами, ця пропозиція пов’язана з наявністю дефіциту на ринку зернових та рекордним рівнем ціни на них. Врожай зерна 2007 року в Європейському Союзі очікується на рівні менше, ніж врожай-2006 (265,5 млн. тонн) через несприятливі погодні умови. При цьому експерти прогнозують подальше зниження запасів зерна у сховищах і, кажуть про те, що на завершення 2007/2008 маркетингового року перехідні запаси зернових у світі сягнуть рекордно низького рівня.

На сьогодні імпортні мита застосовуються до окремих видів зернових. Так, нульові ставки мит застосовуються до імпорту твердо пшениці, високоякісної м’якої пшениці, жито та сорго.

Мито на кукурудзу становить 1,93 євро за тонну з 16 вересня 2007 року. Крім того, в 2003 році було запроваджено квоти на імпорт ячменю та низькоякісної і середньоякісної м’якої пшениці з країн СНД. На пшеницю низької та середньої якості річна квота становить 2,989 млн. тонн, з них 572 тис. – для імпорту пшениці з США, 38,85 тис. тонн - з Канади. Імпортне мито на постачання зернових понад квоти становить12 євро за тонну.

Річна квота на ячмінь становить 306,2 тис. тонн з ставкою мита 16 євро за 1 тонну. Річна квота на ячмінний солод встановлена в розмірі 50 тис. тонн зі ставкою мита у 8 євро/тонна.