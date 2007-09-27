Отруєння Цушка становить загрозу українським політикам

Соціалістична партія України стурбована намаганнями окремих політиків заблокувати розслідування причин інфаркту у міністра внутрішніх справ України Василя ЦУШКА. Про це УНІАН повідомили у прес-службі СПУ.

Соціалісти переконані, що заяви представників Секретаріату Президента та керівництва штабів блоків НУ-НС і БЮТ створюють тиск на правоохоронні органи, які будуть провадити розслідування щодо наданих В.ЦУШКОМ фактів. Вони зазначають, що заяви опозиційних сил щодо отруєння В.ЦУШКА нагадують поведінку “кучмівського оточення” під час аналогічних подій з Віктором ЮЩЕНКОМ.

”Деякі політики з НУ-НС та БЮТ дуже швидко поспішили зробити заяви, плутаючись у фактах та наведених В.ЦУШКОМ доказах. Така гарячкова та незрозуміла з точки зору безпосереднього відношення до них реакція свідчить про те, що отримання документального підтвердження факту спровокованого інфаркту міокарду у В.ЦУШКА становить загрозу українським політикам”, - наголошується в повідомленні.

Соціалісти вважають, що намагання зв’язати отримання доказів щодо отруєння з передвиборчою кампанією є безумовним свідченням того, що деякі політичні сили зацікавлені у негайному припиненні цього розслідування.

”Викликає здивування, що ці політичні сили, які претендують на звання демократичних, ще до початку розслідування з боку Генеральної прокуратури України при наявності об’єктивних даних німецьких лабораторій дозволяють собі категоричні твердження, ставлячи під сумнів факти, що свідчать про кримінальний злочин. Це зайвий раз підтверджує тезу про спадкоємність цих політичних сил, методів та стилю корумпованого та авторитарного керівництва Банкової з часів Л.КУЧМИ”, - зазначають в прес-службі СПУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 вересня, міністр внутрішніх справ, кандидат в народні депутати від СПУ В.ЦУШКО заявив, що був отруєний теофіліном, і матеріали, що підтверджують його отруєння, він одержав 21 вересня. Він висловив припущення, що його отруїли організатори захоплення Генеральної прокуратури 27 травня.

В.ЦУШКО нагадав, що після подій 27 травня в приміщенні Генпрокуратури він був госпіталізований з діагнозом інфаркт міокарду. Для лікування міністра було перевезено в Німеччино. Проте у нього виникли деякі підозри щодо того, що з ним трапилося. Зокрема, за словами В.ЦУШКА, українські лікарі поставили йому діагноз – обширний інфаркт, але вже в Германії під час аналізів було з`ясовано, що коронарні судини його серця були в порядку. Крім того, він повідомив, що «26 травня робив кардіограму, і були хороші результати, а через день – стався інфаркт».

Водночас прес-секретар СБУ Марина ОСТАПЕНКО заявила, що "ні ЦУШКО, ні хтось з його довірених лиць не звертався в СБУ з інформацією про можливе його отруєння”. “У СБУ немає інформації про можливе отруєння", - сказала вона.