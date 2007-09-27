Ющенко сказав Тимошенко, що у них є лише один варіант

Президент України Віктор ЮЩЕНКО на зустрічі з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО наголосив, що у новому парламенті може бути створена лише демократична коаліція.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, він висловив переконання, що консолідація демократичних сил України сьогодні є запорукою їх перемоги та створення в новому парламенті демократичної коаліції.

Президент впевнений, що всі демсили – і перш за все ті, що разом стояли на Майдані, зробили серйозні висновки з нещодавньої історії. Відтак сьогодні, наголосив глава держави, надзвичайно важливим є дати виборцям чіткий сигнал – демократи готові діяти разом, спільно реалізовуючи національні пріоритети України. «Я хотів би сказати, що у нас є тільки один варіант – це формування демократичної коаліції. І велика крапка. Іншої коаліції не буде», – підкреслив В. ЮЩЕНКО.

На його переконання, нині українським демократам «треба домовитися про дуже ефективну і швидку політику для людей» – «щоб громадяни відчули, що ця перемога оплачує всі ті очікування, які у них були». Останні рік-півтора через відсутність в уряду програми дій країна втратила багато можливостей – починаючи від комунального господарства та енергетики до соціальної сфери, констатував Президент.

«Всі розуміють, що тут є багато питань, які треба зробити в союзі. Я готовий ці питання разом обговорювати, брати на себе відповідальність і рухатися вперед», – підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО погодилася з главою держави щодо необхідності об’єднання демократичних сил у новому парламенті та зосередження їхньої роботи на покращенні добробуту громадян. «Я дійсно вважаю, що це найважливіше – коаліція може бути тільки демократична... Переконана, демократичні сили будуть разом мати більшість у парламенті», – сказала лідер БЮТ.